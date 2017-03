RTL Passion 22:15 bis 22:40 Daily Soap Unter uns D 2016 Merken Benedikt steht das Wasser bis zum Halse, denn der Investor aus Dubai hat leider doch nicht angebissen. In seiner Not versucht Benedikt, Roswitha mit einer Lügengeschichte zu einer Investition zu verleiten. Doch Roswitha merkt, dass Benedikt ihr etwas verschweigt. Als er angespannt zugibt, vor der Pleite zu stehen, und Roswitha eindringlich um einen Kredit bittet, lehnt diese daher ab. Benedikt kann nur hoffen, dass Roswitha sein Geheimnis mit auf ihre Kreuzfahrt nimmt. Aber Roswitha ist schon dabei, Robert einzuweihen... Caro und Malte werfen sich in der Paartherapie gegenseitig vor, an der Trennung schuld zu sein. In einem Moment der Einsicht geben jedoch beide zu, dass die Krise mit dem Verlust des Babys begann. Beide trauern wehmütig dem glücklichen Leben nach, das sie ohne Caros Unfall hätten haben können. Und so treffen sie sich, ohne sich abgesprochen zu haben, bei einem Abschiedsritual zum Jahrestag des Verlusts wieder. Traurig und resigniert schließen die beiden einen Waffenstillstand... Till ist wütend, als Ute ihm im Streit um Conors Knieoperation ungerechte Vorwürfe macht. Er hat den Eindruck, dass sie ihm seine Forderung, das Baby abzutreiben, so sehr nachträgt, dass sie darüber sogar Conors Wohl vergisst. Er hingegen ist fest entschlossen, die für Conor beste Entscheidung auch gegen Utes Willen durchzusetzen und reist nach Barcelona ab. Ute ist verärgert, dass Till sie von der Entscheidung ausschließt. Das Verhältnis der beiden könnte nicht schlechter sein. Doch dann findet Irene die richtigen Worte und bringt Ute zum Nachdenken... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Petra Blossey (Irene Weigel) Isabell Hertel (Ute Kiefer) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Lars Steinhöfel (Easy Winter) Originaltitel: Unter uns