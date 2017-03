RTL Crime 22:30 bis 23:15 Krimiserie CSI: NY Puppenmord USA, CDN 2005 Stereo 16:9 Merken 2. Staffel, Folge 9: Puppendoktor Russell McCulley ist tot in seiner Werkstatt aufgefunden worden. Offensichtlich hat dort ein Kampf stattgefunden. Da der Tote eine seiner "Patientinnen" fest umklammert hält, ist Mac davon überzeugt, dass diese Puppe der Schlüssel zum Mord an McCulley ist. Besitzerin der Puppe namens Sofie ist die kleine Abby Drake, deren Mutter Monica, eine Lehrerin, Sofie erst am Morgen in die Puppenklinik gebracht hatte. Lindsay stellt unterdessen fest, dass Sofie nicht nur sprechen kann, sondern auch eine Vorrichtung zum Aufzeichnen von Nachrichten hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Detective Mac Taylor) Melina Kanakaredes (Detective Stella Bonasera) Carmine Giovinazzo (Detective Danny Messer) Anna Belknap (Detective Lindsay Monroe) Hill Harper (Dr. Sheldon Hawkes) Eddie Cahill (Detective Don Flack) Kelly Hu (Detective Kaile Maka) Originaltitel: CSI: NY Regie: Norberto Barba Drehbuch: Pam Veasey Kamera: Feliks Parnell Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 16