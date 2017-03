Die ehrgeizigen FBI-Ermittler Ray und Jess (Chiwetel Ejiofor, Julia Roberts) arbeiten als eingespieltes Team für die Staatsanwältin Claire (Nicole Kidman). Bis eines Tages Jess' Tochter brutal und anscheinend ohne jedes Motiv ermordet wird. Ray kann einen Tatverdächtigen ausmachen, doch der wird aus Mangel an Beweisen wieder freigelassen und taucht unter. 13 Jahre später glaubt Ray den Fall endlich auf eigene Faust lösen zu können - und stößt auf ein schockierendes Geheimnis. - Starbesetztes US-Remake des oscarprämierten argentinischen Thrillers "In ihren Augen". In Google-Kalender eintragen