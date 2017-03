Classica 23:15 bis 23:45 Musik Mozart, Violinkonzert Nr. 5 A-Dur KV 219 D 1966 Stereo 16:9 Merken Yehudi Menuhin (Violine), Wiener Symphoniker, Leitung: Herbert von Karajan. Er war nicht nur ein bedeutender Geiger, sondern auch ein Botschafter der Musik und trug zur Völkerverständigung bei: Yehudi Menuhin, geboren 1916 als Kind jüdischer Einwanderer in New York, reiste sieben Jahrzehnte in Sachen Musik um den Erdball - als Geiger, Lehrer und immer häufiger auch als Dirigent. Der engagierte Humanist und Kosmopolit erhielt zahlreiche Auszeichnungen für seine Verdienste um die Musik und um die Völkerverständigung. Im März 1999 starb Yehudi Menuhin 82jährig auf einer Tournee in Berlin. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Yehudi Menuhin (Violine) Originaltitel: Mozart, Violinkonzert Nr. 5 A-dur Kv 219