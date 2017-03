Sky Cinema 22:05 bis 00:00 Drama Brooklyn - Eine Liebe zwischen zwei Welten GB, CDN, IRL 2015 Nach einer Vorlage von Colm Tóibín 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die junge Irin Eilis (Saoirse Ronan) verlässt in den 50ern schweren Herzens Familie und Heimat für ein besseres Leben in Amerika. Nach vielen einsamen Wochen in New York verliebt sie sich in den Italo-Amerikaner Tony (Emory Cohen), der ihr die fremde Welt näherbringt. Als Eilis aus familiären Gründen kurzzeitig nach Irland zurückkehrt, lernt sie den charmanten Jim (Domhnall Gleeson) kennen. Sie muss sich nun zwischen ihrer alten und neuen Heimat entscheiden. - Einfühlsames und humorvolles Liebesdrama, für das Hauptdarstellerin Saoirse Ronan eine Oscar-Nominierung bekam. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Saoirse Ronan (Eilis Lacey) Domhnall Gleeson (Jim Farrell) Emory Cohen (Tony) Jim Broadbent (Pater Flood) Julie Walters (Mrs. Kehoe) Michael Zegen (Maurizio) Mary O'Driscoll (Miss McAdam) Originaltitel: Brooklyn Regie: John Crowley Drehbuch: Nick Hornby Kamera: Yves Bélanger Musik: Michael Brook