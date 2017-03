Disney Channel 22:15 bis 22:40 Comedyserie Die Nanny Das Testament USA 1995 Stereo HDTV Merken Maxwell kündigt Fran an, dass er sein Testament ändern lassen will, um ihr für den Fall, dass er sterben sollte, das Sorgerecht für die Kinder zu übertragen. Als die Nanny dann auch noch ein Rezept speziell für Herzkranke findet, das Maxwell am Abend von Niles serviert bekommen möchte, ist sie sicher, dass ihr Arbeitgeber kurz vor dem Ableben steht. Verzweifelt beschließt sie, alles zu tun, um das schreckliche Schicksal doch noch abzuwenden und falls dies unmöglich sein sollte, alle nötigen Vorkehrungen für den Ernstfall zu treffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fran Drescher (Fran Fine) Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield) Daniel Davis (Niles) Lauren Lane (C. C. Babcock) Nicholle Tom (Maggie Sheffield) Benjamin Salisbury (Brighton Sheffield) Madeline Zima (Grace Sheffield) Originaltitel: The Nanny Regie: Randy Bennett Drehbuch: Fran Drescher , Robbie Schwartz, Peter Marc Jacobson Kamera: Mikel Neiers Musik: Timothy Thompson