Tele 5 22:05 bis 00:04 Trickfilm Final Fantasy VII: Advent Children J 2005 Stereo 16:9 HDTV Die Erde der Zukunft wird beherrscht und ausgebeutet vom Industriekonzern Shinra und dessen Söldnern. Zuletzt sind auch Shinra mächtige Gegner erwachsen, sowohl in Form rühriger Revolutionäre als auch in Gestalt des über wundersame Kräfte verfügenden Ex-Söldners Sephiroth. Seit letzterer von Widerstandskämpfer Cloud zur Strecke gebracht wurde, herrscht so etwas wie Waffenruhe vor dem Sturm, die nun gestört wird, als ein Rebell namens Kadaj die Widerauferstehung des Sephiroth betreibt. Schauspieler: Takahiro Sakurai (Cloud Strife) Ayumi Itô (Tifa Lockhart) Shôtarô Morikubo (Kadaj) Maaya Sakamoto (Aerith Gainsborough) Keiji Fujiwara (Reno) Taiten Kusunoki (Yazoo) Originaltitel: Fainaru Fantajî Sebun Adobento Chirudoren Regie: Tetsuya Nomura, Takeshi Nozue Drehbuch: Kazushige Nojima Musik: Kenichiro Fukui, Keiji Kawamori, Tsuyoshi Sekito, Nobuo Uematsu Altersempfehlung: ab 12