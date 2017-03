BR Fernsehen 22:00 bis 22:45 Magazin Einwurf Der Sport-Stammtisch mit Marianne Kreuzer D 2017 Stereo Live 16:9 Neu Merken "Einwurf" - Der neue Sport-Stammtisch im BR Fernsehen Erste Sendung am Mo., 27. März 2017, mit Promi-Gästen Sepp Maier und Verena Bentele Reden über "Sport und die Welt" - das ist das Motto von "Einwurf", dem neuen Sportstammtisch im BR Fernsehen mit Moderatorin Marianne Kreuzer. Im typischen Münchner Wirtshaus "Zur Schwalbe" diskutiert sie mit ihren Gästen relevante Themen aus der gesamten Welt des Sports - kritisch und unterhaltsam. Premiere ist am Montag, 27. März 2017, 22.00 Uhr. Danach geht es im vierwöchentlichen Rhythmus auf demselben Sendeplatz weiter, jeweils am letzten Montag des Monats. Neben dem Tagesgeschehen hat auch Hintergründiges einen festen Platz in der Sendung, wie z.B. Sportpolitik oder die Rolle des Sports in der Gesellschaft. An der Seite der Gastgeberin gehören zwei beliebte BR-Charakterköpfe zur festen Stammtischbesetzung: der Schauspieler, Moderator und Querdenker Schmidt Max (Foto, r., bekannt u.a. durch die Sendung "freizeit" im BR Fernsehen) sowie der Journalist und leidenschaftliche 1860-München-Fan Achim Bogdahn (u.a. "Zündfunk" und "Eins zu Eins. Der Talk" auf Bayern2). Hinzu kommen pro Sendung zwei wechselnde prominente Gäste - aus dem Sport selbst, aber auch sportaffine Vertreter anderer Bereiche wie z. B. Showbiz, Politik oder Wirtschaft. Diese müssen nicht nur meinungsstark, sondern auch sportlich sein: Zwischen den Talk-Blöcken können sie auf einer zum Wirtshaus gehörenden Nostalgie-Kegelbahn (Jahrgang 1939) mit etwas Glück und Geschick Lokalrunden für das Live-Publikum erspielen. In der ersten Sendung begrüßt Marianne Kreuzer als prominente Gäste Torwartlegende Sepp Maier sowie die zwölffache Paralympics-Siegerin Verena Bentele. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Marianne Kreuzer Gäste: Gäste: Schmidt Max (Schauspieler, Moderator und Querdenker), Achim Bogdahn (Journalist und leidenschaftlicher 1860-München-Fan). Stargast: Sepp Maier (Torwartlegende), Verena Bentele (Paralympics-Siegerin) Originaltitel: Einwurf