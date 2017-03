SWR 22:00 bis 22:30 Quiz Sag die Wahrheit Die SWR Rateshow D 2017 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken Kleopatra gilt als die schönste Königin des altägyptischen Reichs. Dass sie viel mehr war - nämlich eine findige Politikerin, die alles tat, um die Herrschaft der Ptolemäer zu bewahren - das weiß die Kandidatin bei "Sag die Wahrheit". Doch welche der drei ist die echte Kleopatra-Kennerin? In Runde zwei geht es wunderschön weiter. Der Gesuchte schmiedet echte Damaszener Messer an der Esse. Nur wer ist der echte Schmied und wer blufft nur? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Antwerpes Gäste: Gäste: Ursula Cantieni, Kim Fisher, Pierre M. Krause, Mike Krüger Originaltitel: Sag die Wahrheit