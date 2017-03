SAT.1 Emotions 23:15 bis 00:00 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 39 D 2010 16:9 HDTV Merken Marie erbittet sich eine Beziehungs-Auszeit von Markus, um sich über einige Dinge klar zu werden. Markus wirft seiner Mutter vor, dass sie Schuld an seiner Krise mit Marie ist, weil sie von ihm verlangt hatte, dass er Marie die Wahrheit sagt. Alois bangt immer noch um das Leben seines Freundes Franz. Außerdem macht er sich schwere Vorwürfe wegen des Unfalls ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Maike von Bremen (Dr. Isabelle Jung) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Victoria "Vicky" Wilson) Annabel Faber (Henriette Thaler) Bojana Golenac (Stella Bennini) Jan Hartmann (Dr. Stefan Jung) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Daniel Anderson, Tilmann Schillinger, Volker Schwab Drehbuch: Sebastian Büttner Kamera: Stefan Krause, Philipp Geigel Musik: Curt Cress