MDR 22:05 bis 23:03 Talkshow Fakt ist! Aus Erfurt Steuergeld für Fußball-Tempel - Politiker in Erklärungsnot Steuergeld für Fußball-Tempel - Politiker in Erklärungsnot D 2017 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken "Theoretisch würde sich die Arena ohne Rot-Weiß-Erfurt betreiben lassen.", so äußerte sich der Oberbürgermeister der Thüringer Landeshauptstadt Andreas Bausewein gegenüber dem MDR. In Erfurt wird hinter verschlossenen Türen heftig debattiert, wie die neue Multifunktionsarena in Zukunft betrieben werden soll. Natürlich geht es um viel Geld und da liegen bei einigen Beteiligten die Nerven blank. Die Thüringer sind jedoch nicht alleine mit dem Problem teurer Stadionneubauten. Auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt mussten veraltete Fußballarenen saniert, um- oder ganz neu gebaut werden. Auch dort kamen Steuergelder und Fördermittel zum Einsatz. Auch dort müssen die laufenden Kosten aufgebracht werden, teils von Fußballclubs, die sich gegen die aus ihrer Sicht zu hohen Mieten wehren. Welche Betreibermodelle funktionieren? Welche Kalkulationen stellen sich jetzt als Fehler heraus? Wie können Politiker unnötige Ausgaben vermeiden? Haben auch Profivereine grundsätzlich einen Anspruch auf öffentliche Förderung? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dr. Andreas Menzel, Lars Sänger Gäste: Gäste: Mike Mohring (CDU-Fraktionsvorsitzender im Thüringer Landtag), Thomas L. Kemmerich (FDP-Stadtrat in Erfurt), Rolf Rombach (Präsident des Fußballclubs Rot-Weiß Erfurt), Prof. Gregor Hovemann (Sportökonom von der Universität Leipzig) Originaltitel: Fakt ist!