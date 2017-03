Phoenix 22:15 bis 23:00 Talkshow Unter den Linden Nach der Wahl ist vor der Wahl - Wie geht's weiter im Bund? D 2017 Merken Mit der Landtagswahl im Saarland ist Deutschland ins Superwahljahr 2017 gestartet. Für den neuen Bundesvorsitzenden und Kanzlerkandidaten der SPD, Martin Schulz, ist es die erste Abstimmung in dieser Funktion. Für die Kanzlerin ist der Wahlausgang auch ein Gradmesser für ihre Politik. Welche Aussagekraft hat das Ergebnis tatsächlich für die Bundespolitik? Wer hat Rücken-, wer hat Gegenwind? Wächst der Druck von den Rändern auf die Mitte? Und kommt es im Herbst zu einem Lagerwahlkampf? Werden die kleinen Parteien zum Zünglein an der Waage? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michaela Kolster Gäste: Gäste: Katarina Barley (SPD-Generalsekretärin), Jens Spahn (CDU, Parlamentarischer Staatssekretär Bundesfinanzministerium) Originaltitel: Unter den Linden