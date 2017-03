NDR 22:00 bis 22:45 Dokumentation 45 Min Frisch auf den Tisch? - Die Wahrheit über Restaurants D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken Tüte auf, alles in den Topf hinein, auf dem Teller hübsch angerichtet, ein paar Kräuter dazu: fertig. Das ist Kochen im Restaurant. "45 Min" zeigt, wie Fertigprodukte die deutschen Restaurantküchen erobern, so genanntes Convenience-Food. In 80 bis 90 Prozent der deutschen Restaurants wird es eingesetzt, schätzen Experten. "45 Min" blickt hinter die Kulissen der Convenience-Industrie und deckt auf, wie deren Produkte fast überall genutzt werden, auch in der Spitzengastronomie. Für die Gäste ist das meist nicht zu erkennen, aus gutem Grund: Sie erwarten frisch zubereitete Speisen. Convenience-Produkte werden immer hochwertiger, sind von selbst gemachten Speisen kaum zu unterscheiden. Besonders beliebt sind Kartoffelprodukte, vom Gratin bis zu Bratkartoffeln, alles ist fertig zubereitet im Großhandel zu haben. Aber auch Kaiserschmarrn, Schnitzel, Spiegelei. Ein ganz besonderer Klassiker ist die Sauce hollandaise. Traditionell wird sie mit Butter gemacht, mittlerweile kommt sie in den meisten Restaurants aber aus dem Tetrapak, ohne Verwendung von Butter. Auf der Speisekarte müsste das eigentlich vermerkt sein. Doch die meisten Köche verschweigen es ihren Gästen. Hauptsache, es schmeckt, sagen sie. Kaum ein Koch geht offen damit um, dass er Fertigprodukte in seiner Küche verwendet. Die Convenience-Industrie macht es ihm leicht: Die meisten Produkte sind bewusst so konzipiert, dass sie unauffällig sind und wie hausgemacht aussehen. Häufig müssen auch Aromen oder Verdickungsmittel gar nicht erst deklariert werden, weil das Lebensmittelinformationsgesetz lückenhaft ist. Und so werden die deutschen Köche immer mehr zu Organisatoren, die nur noch vorproduziertes Essen zusammenstellen, anstatt die Speisen selbst zuzubereiten. Der Einsatz von Convenience ist schnell, personalsparend, günstig. Für viele Gerichte braucht es gar keinen Koch mehr. "45 Min" spricht mit Auszubildenden, die sich beschweren, dass sie nur noch Tüten aufreißen. Wie man kocht, lernen sie nicht mehr. "45 Min" berichtet über den Niedergang der Kochkultur in deutschen Restaurants. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 45 Min Regie: Julian Prahl Kamera: Lars Hinrichs, Jan Bahls