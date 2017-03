ZDF neo 23:35 bis 00:20 Krimiserie Safe House Folge: 3 Liebe GB 2015 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der ehemalige Polizist Robert Haleford und seine Ehefrau Katy erklären sich dazu bereit, ihr Haus als Unterschlupf für den Zeugenschutz zur Verfügung zu stellen. Im "Safe House" häufen sich die Konflikte. Der Mord an Alis Schwester Gemma schockiert die Familie. Währenddessen deckt Robert Unstimmigkeiten in der Familiengeschichte auf. Als Ali davon erfährt, begeht sie eine gefährliche Kurzschlusshandlung. Gleichzeitig wird der Fall Susan Reynolds erneut untersucht, da Mark wichtige Beweise unterschlagen hatte. Mark nutzt derweil die Informationen, um in Katy einen Verdacht zu wecken. Woanders stiehlt Collersdale wichtige Polizeiakten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Eccleston (Robert) Marsha Thomason (Katy) Paterson Joseph (Mark) James Burrows (Sam) Harriet Cains (Louisa) Emily Doherty (Rihanna) Peter Ferdinando (Michael) Originaltitel: Safe House Regie: Marc Evans Drehbuch: Michael Crompton Kamera: Jan Jonaeus Musik: Daniel Giorgetti