History 22:20 bis 23:10 Dokusoap American Pickers - Die Trödelsammler Auf Entrümpelungs-Tour USA 2016 Stereo 16:9 Merken Auf der Fahrt durch North Carolinas spektakuläre Wälder besuchen die Jungs einen Sammler namens Mike, der vom County die Anweisung bekommen hat, seinen Schrottplatz zu verkleinern. Mike und Frank helfen ihm nur zu gerne dabei, seine Sammlung auszudünnen. Im San Joaquin Valley finden sie zufällig eine Goldgrube an Oldtimern. Der Schrottplatzbesitzer Dave hat mehr Projekte angehäuft, als er und sein Sohn bewältigen können, also bieten Mike und Frank ihre Hilfe an. Unterdessen erfährt Danielle in Iowa von ein paar alten Zirkusplakaten, die eine Menge wert sein könnten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: American Pickers Altersempfehlung: ab 12