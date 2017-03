National Geographic 22:40 bis 23:30 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Tödlicher Funkspruch CDN 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Beechcraft 1900 ist ein kleines Flugzeug, das bis zu 19 Passagieren Platz bietet. Die Propellermaschinen dieses Typs werden vor allem im regionalen Luftverkehr eingesetzt und gehören zu den beliebtesten Flugzeugen dieser Größe. Doch am 19. November 1996 kommt es auf dem Flughafen der Kleinstadt Quincy in Illinois zu einer tragischen Kollision: Zwei Beechcraft-Maschinen rasen ineinander. Die eine befand sich gerade im Landeanflug, die andere war dabei zu starten. Bei der Suche nach den Ursachen stoßen die Ermittler auf einen fatalen Funkspruch... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Air Crash Investigation