Animal Planet 22:30 bis 23:15 Dokumentation Whale Wars - Krieg den Walfängern! Das Versorgungsschiff USA 2011 Mit diesem Schachzug könnten sie zahlreichen Walen das Leben retten: Die Umweltaktivisten von "Sea Shepherd" haben an einem der japanischen Harpunenboote einen Peilsender angebracht. Damit versuchen sie, die "Nisshin Maru" - das riesige Fabrikschiff der Flotte, auf dem die getöteten Meeresriesen verarbeitet werden - ausfindig zu machen. Doch der Plan geht nicht auf, da das Gerät keine brauchbaren Daten liefert. Stattdessen taucht plötzlich ein anderes Schiff auf dem Radar auf: die "Sun Laurel". Noch ahnen Paul Watson und seine Leute nichts von ihrem Glück, doch dieser Zufallsfund kommt einem Sechser im Lotto gleich. Schauspieler: Michael May (Mikey May) Amber Paarman (Herself - 2nd Cook, South Africa) Aisha Reynolds (Herself, Deckhand) Originaltitel: Whale Wars Musik: David Vanacore Altersempfehlung: ab 12