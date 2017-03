ORF 1 22:00 bis 23:40 Komödie Ted USA 2012 Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Einzelkind John Bennett (Mark Wahlberg) hatte als Kind alle Mühe, Freunde zu finden. Er hatte nur einen Wunsch: Der geliebte Teddy Ted (Stimme im englischen Original: Seth MacFarlane) soll zum Leben erwachen und zu seinem besten Freund werden. Nichts hat mehr Kraft als der sehnliche Wunsch eines Knaben - ausser einem Apache-Helikopter, denn dieser hat Missiles. Auf jeden Fall war der Wunsch Johns stark genug, um Ted zum Leben zu erwecken. Der lebendige Knuddelbär wurde innert Kürze zum Medienstar, doch die ewige Freundschaft der beiden blieb trotz des Ruhms bestehen. Einige Jahre später: John ist mittlerweile erwachsen geworden und lebt in einer Beziehung mit Lori Collins (Mila Kunis). Ted leibt und lebt mit John in einer Wohngemeinschaft. Die beiden kiffen sich den Kopf weg und sehen sich im Fernsehen SpongeBob an, während sie über Frauen und Popkultur philosophieren. Paradiesische Umstände für Junggesellen - doch Lori verlangt, dass John endlich zum Mann wird, sein Leben in die Hände nimmt und Ted aus der Wohnung wirft. John und Teds ewige Freundschaft wird einer harten Prüfung unterzogen. "Ted" ist ein ulkiges Filmmärchen und eine Hommage an alle Männer, die das Erwachsenwerden gerne noch ein wenig hinausschieben möchten. Regisseur, Drehbuchautor und Hauptsprecher Seth MacFarlane ist einer der erfolgreichsten Fernsehmacher der USA. Seinen Erfolg verdankt er vor allem der Trickfilmserie "Family Guy", die er für den Sender Fox produziert, ein bewährtes Team, das in "Ted" ausnahmsweise auch vor der Kamera zu sehen ist. So spricht Mila Kunis, die Darstellerin von Lori, in "Family Guy" die Stimme von Meg Griffin. Auch Patrick Warburton, die Stimme von Joe Swanson, erhält eine Gastrolle im Film. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Wahlberg (John Bennett) Mila Kunis (Lori Collins) Joel McHale (Rex) Giovanni Ribisi (Donny) Patrick Warburton (Guy) Matt Walsh (Thomas) Jessica Barth (Tami-Lynn) Originaltitel: Ted Regie: Seth MacFarlane Drehbuch: Seth MacFarlane, Alec Sulkin, Wellesley Wild Kamera: Michael Barrett Musik: Walter Murphy Altersempfehlung: ab 16