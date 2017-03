WDR 22:10 bis 23:40 Krimi Tatort Flucht nach Miami D 1993 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Auf einem Schrottplatz wird die Leiche einer Frau gefunden, die als Nora Fray identifiziert wird. In ihrer Wohnung versteckt findet die Spurensicherung einen Kreditvertrag über 20000 DM. Noras Ehemann kann sich nicht erklären, wofür sie das Geld gebraucht hat, denn die Frays lebten in "geordneten Verhältnissen". Daraufhin macht sich Flemming auf die Suche nach dem "Kredithai"... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martin Lüttge (Kriminalhauptkommissar Bernd Flemming) Klaus J. Behrendt (Kriminalhauptmeister Max Ballauf) Roswitha Schreiner (Kriminalkommissarin Miriam Koch) Heiner Lauterbach (Kampen) Manfred Steffen (Schönfließ) Ulrike Mai (Frau Gohlke) Ulrich Gebauer (Raimund Fray) Originaltitel: Tatort Regie: Ulrich Stark Drehbuch: Nikolaus Stein von Kamienski, Jacki Engelken Kamera: Manfred Ensinger, Jürgen R. Schoenemann Musik: Joachim-Franz Bartzsch, Birger Heymann