OKTO 22:45 bis 07:00 Magazin Tandem - China und Österreich Merken Eine Gemeinschaftsproduktion von CRI (China Radio International), ORF III, Konfuzius-Institut an der Universität Wien und ÖJC (Österreichischer Journalisten Club). Berichte über das Leben in China und Österreich im Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne. Die Fernsehreihe erörtert kulturelle und gesellschaftliche Themen, zieht Vergleiche zwischen beiden Ländern und den typischen Lebensweisen seiner Menschen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Tandem - China und Österreich