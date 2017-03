DR Kultur 22:00 bis 22:30 Sonstiges Alte Musik ... in einem stillen Zimmer. Die Musik für die Kammer und ihr Publikum Merken Bis in die Mozartzeit unterschied man Musik für die Kirche, für das Theater und für die Kammer, musica da camera. Letztere konnte vieles sein: Tafelmusik, Serenade im Schlosspark, aber auch die geschlossene Aufführung durch die Hofkapelle. Alles, was weder geistlichen noch dramatischen Zwecken diente, war Kammermusik. Andererseits: Auch in der Kammer war der Fürst nicht allein, er gab sich dort nur anders, zählten doch auch die Musiker zu seinem Personal. Erst mit dem Verschwinden der adligen Lebenswelt, der Ablösung des Ständestaates durch eine bürgerliche Gesellschaft wird die Kammer zu einem Ort der Intimität, der Privatheit und, vielleicht am wichtigsten, zu einem Forschungslabor. Musik ist jetzt mehr als bloße Unterhaltung. Musik ist Kunst, ihre Ausführung Dienst am Kunstwerk. Bevor dies im Konzertsaal möglich wird, versammeln sich Kenner und Liebhaber in einem stillen Zimmer. In Google-Kalender eintragen