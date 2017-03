RTL II 22:30 bis 00:40 Dokumentation Pop Giganten Elton John D 2017 Merken Elton John ist nicht nur einer der größten, sondern auch einer der schillerndsten Popstars überhaupt. Sein Leben bietet großes Drama, sagenhafte Höhenflüge und auch Abstürze. Er hat in den über 50 Jahren seiner Showkarriere mehr erlebt als jeder andere Popstar: mehr Triumphe, mehr Niederlagen, mehr Spaß, mehr Songs. Letztere sind legendär und selbst seine Hits aus den 70ern werden noch heute von erfolgreichen Popstars wie Ellie Goulding oder Aloe Blacc gecovert oder tauchen in Hollywood-Filmen oder Werbespots auf. Seine Ballade "Candle In The Wind" gilt als die erfolgreichste Pop-Single aller Zeiten. Dieses Jahr wird Elton 70 Jahre alt. Er zählt zu den ganz großen lebenden Pop-Legenden und denkt noch lange nicht ans Aufhören. Auch Elton Johns privates Leben ist ereignisreich. Nicht jeder weiß, dass er einmal mit einer deutschen Frau verheiratet war. Die Ehe hielt jedoch nicht lang. Mit David Furnish fand er sein persönliches Liebesglück, was mit zwei Kindern - durch eine Leihmutter - gekrönt wurde. Patentante ist niemand geringeres als Lady Gaga. Die Reportage zeigt aber auch die verletzliche Seite von Elton John, der mit dem Tod seiner engsten Freunde Gianni Versace und Prinzessin Diana tragische Verluste erlitt. In Interviews erzählen prominente Zeitgenossen wie Steve Blame, Rolf Scheider, Nilz Bokelberg, Katrin Müller-Hohenstein, Stephanie von Pfuel und Ingolf Lück, wie die Musik von Elton John ihr Leben begleitet hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pop Giganten