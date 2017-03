VOX 22:15 bis 00:10 Reportage Goodbye Deutschland! Die Auswanderer D Stereo 16:9 HDTV Merken Auswandern für die größte Liebe seines Lebens - die kleine Tochter Maylin: Es ist das alte Lied - aus einem Urlaubsflirt entsteht ein Kind. Für den Kölner Dirk Beuthan (42) das größte Glück und Fluch zugleich, denn die Mutter seiner Tochter Maylin (2) ist drogenabhängig. Der Elektrikermeister, der bisher zwischen seiner Firma in Köln und der thailändischen Insel Ko Samui nur gependelt ist, zögert nicht. Dirk bricht in Deutschland seine Zelte ab, damit er sich auf Ko Samui selbst um seine Tochter Maylin kümmern kann. Doch so einfach ist das nicht, dafür braucht Dirk das Sorgerecht. Der zähe Kampf mit der Thai-Justiz bringt ihn nervlich und finanziell an seine Grenzen... Wird Dirk Beuthan es schaffen, sich und seiner Tochter ein gemeinsames Leben aufzubauen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Goodbye Deutschland! Die Auswanderer