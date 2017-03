Super RTL 22:05 bis 00:35 Komödie Heartbreakers - Achtung: Scharfe Kurven! USA 2001 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Kaum hat er sie kennengelernt, landet der wohlhabende Autohändler Dean schon mit der heißblütigen Italienerin Angela vor dem Traualtar und fiebert der Hochzeitsnacht entgegen. Doch leider ist Angela von den Anstrengungen der Hochzeitsfeier so ausgelaugt, dass aus der heißen Liebesnacht nichts wird. Kein Wunder, dass dem sexuell aufgeladenen Dean die Reize seiner neuen, kurvenreichen Sekretärin Wendy nicht so gleichgültig sind, wie sie ihm als frischgebackener Ehemann sein sollten. Doch gerade als Wendy und er sich in einer eindeutig zweideutigen Stellung hinter dem Schreibtisch befinden, stürmt die gute Angela ins Büro. Das Gezeter ist groß, die Scheidung wird schneller und gründlicher vollzogen als die Ehe - und prompt ist der gute Dean um 100.000 Dollar ärmer. 'Ein schöner sauberer Coup', freuen sich Angela alias Max und Wendy alias Page. Die beiden sind Mutter und Tochter und ein hervorragend eingespieltes Team in Sachen Heiratsschwindel. Doch die Freude über ihren letzten gelungenen Job währt nicht lange, denn leider hat das Finanzamt all ihre Konten sperren lassen. Darum wollen die gerissenen Schwindlerinnen einen letzten lukrativen Job erledigen, bevor sie sich aus dem unsicheren Geschäft zurückziehen. Objekt ihrer Begierde ist kein Geringerer als der milliardenschwere Tabak-Tycoon William B. Tensy: ein großkotziger Typ mit tabakgefärbten Zähnen und schlechtem Atem. Um ihren neuen Traummann für sich zu gewinnen, schlüpft Max in die Rolle der verführerischen russischen Kunstsammlerin Olga Yevanova und steigt im selben Hotel in Palm Beach ab wie der nichts ahnende Tensy. Schon bald erliegt der Ekel-Milliardär tatsächlich dem mondänen Charme der rassigen Russin. Alles scheint nach Plan zu laufen, da lernt Page in einer Bar den netten Jack kennen. Der ist auf Anhieb hin und weg von der brünetten Schönen, holt sich aber eine Abfuhr nach der anderen. Trotz allem lässt der sympathische Normalo nicht locker und bringt schließlich etwas fertig, was sich die schöne Ganovin nie hätte träumen lassen: Sie verliebt sich in ihn. Als wäre das nicht Unglück genug, hat mittlerweile der geprellte Autohändler Dean Lunte gerochen und sich Max und Page an die hübschen Fersen geheftet, um sie für ihren heimtückischen Betrug bezahlen zu lassen. Als er urplötzlich in Palm Beach auftaucht, haben Mutter und Tochter ein weiteres ernstes Problem... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sigourney Weaver (Angela Nardino / Max Conners / Ulga Yevanova) Jennifer Love Hewitt (Wendy / Page Conners / Jane Helstrom) Gene Hackman (William B. Tensy) Ray Liotta (Dean Cumanno / Vinny Staggliano) Jason Lee (Jack Withrowe) Anne Bancroft (Gloria Vogal / Barbara) Jeffrey Jones (Mr. Appel) Originaltitel: Heartbreakers Regie: David Mirkin Drehbuch: Robert Dunn, Paul Guay, Stephen Mazur Kamera: Dean Semler Musik: John Debney Altersempfehlung: ab 12