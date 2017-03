RTL NITRO 22:25 bis 00:00 Actionfilm The Marine USA 2006 Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Marine John Triton wird unehrenhaft aus dem Militärdienst im Irak entlassen, weil er, um Kameraden zu retten, einen Befehl missachtete. So kehrt er in die USA zurück, um dort zusammen mit seiner Frau Kate ein bürgerliches Leben zu beginnen. Doch dazu kommt es nicht, da Kate zufällig dem Gangsterboss Rome in die Hände fällt und von diesem und seinen Gefolgsleuten als Geisel genommen wird. Triton heftet sich an die Fersen der Entführer und ist wild entschlossen, ihnen den Garaus zu machen, um seine Frau zu befreien... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Cena (John Triton) Robert Patrick (Rome) Kelly Carlson (Kate Triton) Anthony Ray Parker (Morgan) Abigail Bianca (Angela) Manu Bennett (Bennett) Jeff Chase (Billy) Originaltitel: The Marine Regie: John Bonito Drehbuch: Michelle Gallagher, Alan B. McElroy Kamera: David Eggby Musik: Don Davis Altersempfehlung: ab 16