sixx 22:10 bis 23:05 Krimiserie Body of Proof Das menschliche Puzzle USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Auf einem Feldweg werden eine Hand und ein Fuß einer zerstückelten Leiche gefunden. Megan versucht fieberhaft herauszufinden, wer das Opfer ist und wo sich der Rest der Leiche befindet. Durch ein künstliches Kniegelenk kann der Getötete als Callum Shane O'Donnell identifiziert werden. In dessen Wohnung findet man fast alle Leichenteile im Tiefkühlfach. Doch derjenige, der schließlich gesteht, den Mann zerstückelt zu haben, hat ihn angeblich bereits tot vorgefunden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dana Delany (Dr. Megan Hunt) Jeri Ryan (Dr. Kate Murphy) John Carroll Lynch (Bud Morris) Nicholas Bishop (Peter Dunlop) Sonja Sohn (Samantha Baker) Geoffrey Arend (Elliot Gross) Windell D. Middlebrooks (Curtis Brumfield) Originaltitel: Body of Proof Regie: Christine Moore Drehbuch: Diane Ademu-John Kamera: Patrick Cady Musik: Daniel Licht Altersempfehlung: ab 12