SAT.1 Gold 22:05 bis 23:05 Krimiserie Quincy Pferdefuß USA 1982 16:9 Quincy besucht mit seiner Freundin Annie die Pferderennbahn. "Star Chaser" gilt als bestes Pferd am Start, da trifft es sich gut, dass dessen Besitzer ein Freund von Quincy ist. Als allerdings erst der Tierarzt und schließlich das Pferd selbst tot aufgefunden werden, bittet Quincy seinen Freund, das Tier obduzieren zu dürfen. Annie, eine Versicherungsagentin, wittert schon bald einen Versicherungsbetrug. Schauspieler: Jack Klugman (Quincy) Robert Ito (Sam Fujiyama) John S. Ragin (Dr. Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Garry Walberg (Frank Monahan) Joseph Roman (Sergeant Brill) Craig Stevens (Nelson Spencer) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Georg Fenady Drehbuch: Paul Haggard jr., Jo Lynne Michael Kamera: Frank R. Hale Musik: Stu Phillips Altersempfehlung: ab 6