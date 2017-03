Sky Emotion 22:20 bis 00:30 Drama My Name Is Khan IND 2010 Nach einer Vorlage von Shibani Bathija 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Moslem Rizwan Khan (Shah Rukh Khan) leidet an einer Form des Autismus. Nach dem Tod seiner Mutter wandert er in die USA aus. Die Beziehung mit Mandira (Kajol), einer Hindu, wird jedoch nach den Anschlägen vom 11. September durch Anfeindungen schwer erschüttert. Um Mandira zurückzugewinnen, macht sich Rizwan auf den Weg zum US-Präsidenten: Er will ihm beweisen, dass nicht alle Moslems potenzielle Terroristen sind. - Bewegend: Bollywood-Star Shah Rukh Khan wirbt für Toleranz und Versöhnung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shah Rukh Khan (Rizvan Khan) Kajol (Mandira Rathore) Christopher B. Duncan (Barack Obama) Katie A. Keane (Sarah) Kenton Duty (Reese Garick) Benny Nieves (Detective Garcia) Jimmy Shergill (Zakir Khan) Originaltitel: My Name Is Khan Regie: Karan Johar Drehbuch: Shibani Bathija Kamera: Ravi K. Chandran Musik: Shankar Ehsaan Loy Altersempfehlung: ab 12