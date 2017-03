RTL Passion 22:05 bis 22:30 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2017 Merken Jule wird bei ihrem Liebesgeständnis an Tuner unterbrochen und verschiebt ihre Gefühlsoffenbarung auf später. Während Tuner seine Hilfsbereitschaft für Jule herunterspielt und der Meinung ist, er würde jedem Freund in Not helfen, ist Jule längst klar, dass sie sich eine Beziehung mit Tuner wünscht. Sie bittet Tuner um ein Date und will den richtigen Moment schaffen, um ihm ihre Liebe zu gestehen. Tuner ahnt, dass Jule doch noch eine Beziehung mit ihm will, und sieht dem Date voller Aufregung entgegen. Doch dann erfährt er von Jules Lüge in Bezug auf den Unfall. Als Leon beschließt, mit Oskar zu Vince nach L.A. zu fliegen, um ihn bei seiner Restauranteröffnung zu unterstützen, will Sophie spontan mitkommen. Während sie sich beide auf ihren Trip in die USA freuen, stehen Emily und Jasmin vor einer Steuerprüfung für ihr Label. Die beiden sind völlig unfähig das Problem in Angriff zu nehmen. Sophie, die sich auf die Auszeit mit Leon und Oskar gefreut hat, muss überlegen, ob sie ihre Freundinnen einfach hängenlassen kann. Felix genießt seinen Triumph über Chris, als er Sunny zu einem Hochzeitstermin bewegen kann. Er ahnt nicht, dass Chris mittlerweile in der Lage ist, seine Unschuld am Brand der Lagerhalle zu beweisen. Als die verhassten Brüder aus Versehen gemeinsam im Spätkauf eingesperrt werden, appelliert Chris an Felix, Sunny seine Intrige gegen ihn zu gestehen. Will er wirklich die Frau, die er liebt, so hintergehen und womöglich verletzen? Wird Felix sich von dieser Ansage beeindrucken lassen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten