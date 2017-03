RTL Crime 22:00 bis 22:55 Krimiserie Die Zeugen F, B 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 4: Der Killer Kaz Gobier kommt aus seiner Deckung und entführt seine eigene Familie. Er lockt Paul in eine Falle. Wird Sandra in der Lage sein, die Pläne von Kaz zu vereiteln? Und kann sie den Zusammenhang zwischen den von Kaz bewusst gelegten Fährten entschlüsseln, um das Verbrechen aufzuklären und so weitere Menschenleben retten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thierry Lhermitte (Paul Maisonneuve) Marie Dompnier (Sandra Winckler) Laurent Lucas (Kaz Gorbier) Jan Hammenecker (Justin) Catherine Mouchet (Maxine Dubreuil) Roxane Duran (Laura) Mehdi Nebbou (Eric) Originaltitel: Les témoins Regie: Hervé Hadmar Drehbuch: Hervé Hadmar, Marc Herpoux Musik: Éric Demarsan Altersempfehlung: ab 12