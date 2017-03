Heimatkanal 23:20 bis 00:05 Familiensaga Forsthaus Falkenau Der Maibaum D 1994 Stereo 16:9 Merken Der Maibaum Als die bildschöne Carmen in das Leben von Markus tritt, glaubt er, seine große Liebe gefunden zu haben. Von Amors Pfeil getroffen, wird Rombachs Sohn Opfer eines Bubenstreiches, der so alt ist wie das Maifest: Die Burschen aus dem Nachbardorf stehlen dem ihm den Maibaum just in dem Moment, in dem der Liebestolle selbstvergessen seine Carmen in den Armen hält. Was als Jux gedacht ist, wird für Markus zur Tragödie. Am Forsthaus macht Martin einen ungewöhnlichen Fund. Im Garten der Rombachs hat ein kranker Nerz Unterschlupf gefunden. Martin vermutet, dass der kleine Nager aus einer nahe gelegenen Zucht stammt und stößt auf eine mysteriöse Nerzfarm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Wolff (Martin Rombach) Michael Wolf (Markus) Katharina Köhntopp (Andrea Rombach) Nicole Schmid (Rica Rombach) Nikolai Bury (Peter) Walter Buschhoff (Vinzenz Bieler) Bruni Löbel (Herta Bieler verw. Stolze) Originaltitel: Forsthaus Falkenau Regie: Klaus Grabowsky Drehbuch: Heinz Peter Kamera: W.P. Hassenstein Musik: Martin Böttcher, Bernhard Zeller