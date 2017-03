Classica 22:15 bis 23:05 Musik Musikarchiv - Emil Gilels Ludwig van Beethoven: Piano Sonata in A flat major, Op. 26 / Sergei Prokofiev: Piano Sonata in A minor, Op. 28, Visions fugitives, Op. 22, Prélude from Ten Pieces, Op. 12 / Alexander Skryabin: Etude in C sharp minor, Op. 2/1 / Robert Schumann: Arabeske, Op. 18. D 2010 Stereo 16:9