Disney Channel 22:05 bis 22:30 Comedyserie Immer wieder Jim Jims Aggressionstherapie USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Jim ist wild entschlossen, einen Jugendlichen zu verfolgen und zu stellen, der jeden Tag sein Autoradio auf voller Lautstärke laufen lässt. Doch schon bei der Ausfahrt aus seiner Garage stößt der aufgebrachte Jim versehentlich mit einem Polizeiauto zusammen. Anstatt einer Geldstrafe bietet die Polizei ihm an, eine Aggressionstherapie zu besuchen - und er willigt sofort ein. Schauspieler: James Belushi (Jim) Courtney Thorne-Smith (Cheryl) Kimberly Williams-Paisley (Dana) Larry Joe Campbell (Andy) Taylor Atelian (Ruby) Conner Rayburn (Kyle) Sarah Russo (Gracie) Originaltitel: According to Jim Regie: Dennis Capps Drehbuch: Christopher J. Nowak Kamera: George Mooradian Musik: James Belushi