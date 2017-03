Tele 5 22:30 bis 00:15 Actionfilm Enemies Closer USA, CDN 2013 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Großer Stress für Nationalpark-Ranger Henry an einem Tag, der so vielversprechend mit einem Flirt begann. Erst taucht ein bewaffneter Fremder namens Clay auf und fordert Rache, weil Henry angeblich für den Tod seines Bruders im Irakkrieg verantwortlich ist. Dann übernimmt ein kanadischer Drogenhändler mit seiner schwer bewaffneten Bande das Kommando und zwingt Henry, für ihn nach einem in der Gegend abgestürzten Flugzeug zu suchen. Unter ihrem Druck beschließen Henry und Clay, vorerst das Kriegsbeil zu begraben. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jean-Claude Van Damme (Xander) Tom Everett Scott (Henry) Orlando Jones (Clay) Linzey Cocker (Kayla) Christopher Robbie (Sanderson) Zahari Baharov (Saul) Dimo Alexiev (Morris) Originaltitel: Enemies Closer Regie: Peter Hyams Drehbuch: Eric Bromberg, James Bromberg Kamera: Peter Hyams Musik: Tony Morales Altersempfehlung: ab 16