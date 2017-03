TLC 22:05 bis 23:00 Dokumentation Die Stone-Skala: Das Böse im Visier Tödliche Perversion USA 2014 Merken Das Böse hat viele Gesichter: vom krankhaft eifersüchtigen Partner bis hin zum kaltblütigen Serienmörder. Doch perverse Täter leben ihre Gewaltphantasien besonders rücksichtslos aus. In dieser Folge analysiert Dr. Mohandie drei solcher Täter nach ihrem Grad der Bösartigkeit. Gerard Schaefer war Polizist und angesehenes Mitglied der Gemeinde, doch unter der Uniform verbarg sich ein psychopathischer Serienmörder. Er folterte und tötete unzählige Frauen und war stolz auf sein Werk. Außerdem interviewt Dr. Mohandie den verurteilten Vergewaltiger und Mörder Richard Hooten sowie Wayne Ford, der Frauen verstümmelte und Leichenteile als Trophäen sammelte. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Most Evil