Klaus Roth wird als verdeckter Ermittler in den Kreis der serbischen Wettmafia eingeschleust. Sein Vorgesetzter Frank Dudek - Kriminalhauptkommissar und Leiter der verdeckten Ermittlungen - will endlich an den Drahtzieher, Aco Goric, herankommen. Es geht nicht nur um Wetten im großen Stil, Betrug und Kapitalverbrechen, sondern auch um Erpressung, Nötigung, schwere Körperverletzung und Auftragsmorde. Kurz: um organisierte Kriminalität. Klaus gewinnt schnell das Vertrauen und die Freundschaft von Luka Moravac, dem jüngsten Neffen von Aco Goric. Klaus wird von Luka sogar zum Patenonkel seines neugeborenen Sohnes gemacht und ist damit endgültig in der Familie von Aco Goric aufgenommen. Alles scheint gut zu laufen. Als es unerwartet Ärger mit einem türkischen Clan gibt, eskaliert die Situation. Gelingt es Klaus, den Mafiaboss Aco Goric beweiskräftig zu überführen? Dem steht seine Freundschaft zu Luka entgegen, die ihm weit mehr bedeutet als er zugeben mag. Ohne es zu ahnen, schwebt Klaus in höchster Gefahr. Das Geschäft mit illegalen Sportwetten war noch nie so groß wie heute, nicht zuletzt durch das Wettangebot im Internet, das durch Anonymität, Liquidität und gewaltige Umsätze gekennzeichnet ist. In Philipp Kadelbachs Film "Auf kurze Distanz" gewinnt Klaus Roth als verdeckter Ermittler das Vertrauen und die Freundschaft des Wettbeträgers Luka Moravac. Schnell kommt er auch in Kontakt mit den größeren Fischen des illegalen Sportwettengeschäfts. Nach dem Film zeigt Das Erste eine Dokumentation vom WDR zum Thema Sportwetten. Schauspieler: Tom Schilling (Kaus Roth) Edin Hasanovic (Luka Moravac) Jens Albinus (Frank Dudek) Britta Hammelstein (Eva Rittner) Lazar Ristovski (Aco Goric) Aleksandar Jovanovic (Radan Goric) Sascha Alexander Gersak (Jagos Goric) Originaltitel: Auf kurze Distanz Regie: Philipp Kadelbach Drehbuch: Holger Karsten Schmidt, Oiver Kienle Kamera: Jakub Bejnarowicz Musik: Michael Kadelbach Altersempfehlung: ab 12