kabel1 classics 23:30 bis 01:10 Komödie Immer Ärger mit Harry USA 1955 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In einem idyllischen Städtchen im amerikanischen Vermont wird am Waldesrand eine männliche Leiche gefunden. Fünf Personen entdecken den Toten - ganz unabhängig voneinander. Aufgrund verschiedener zwischenmenschlicher Verwicklungen, will jedoch niemand, dass die Leiche gemeldet wird. Um Tatsachen zu vertuschen und zu verdunkeln, wird die Leiche mehrmals ein- und wieder ausgegraben. Doch wie ist der Mann eigentlich ums Leben gekommen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shirley MacLaine (Jennifer Rogers) John Forsythe (Sam Marlowe) Edmund Gwenn (Capt. Albert Wiles) Mildred Natwick (Miss Ivy Gravely) Mildred Dunnock (Mrs. Wiggs) Jerry Mathers (Arnie Rogers) Royal Dano (Deputy Sheriff Calvin Wiggs) Originaltitel: The Trouble with Harry Regie: Alfred Hitchcock Drehbuch: John Michael Hayes Kamera: Robert Burks Musik: Bernard Herrmann Altersempfehlung: ab 12