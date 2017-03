SAT.1 Emotions 22:25 bis 23:10 Krimiserie Rosewood Abschied und Neuanfang USA 2015 16:9 HDTV Merken Der Anwalt Trevor McGowan stürmt in das Polizeirevier und verlangt, dass der Mord an seiner ehemaligen Mandantin Lavetta Serrano, einer kürzlich aus dem Gefängnis entlassenen Mörderin, lückenlos aufgeklärt wird. Rosie und Villa nehmen sich des Falles an und ermitteln zunächst in Lavettas Nachbarschaft, einem Problemviertel. Dort treffen sie auf die Jugendliche Tiana, die mehr über den Tod der Frau zu wissen scheint, als sie zugibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Morris Chestnut (Dr. Beaumont Rosewood, Jr.) Jaina Lee Ortiz (Det. Annalise Villa) Gabrielle Dennis (Pippy Rosewood) Anna Konkle (Tara Milly Izikoff) Lorraine Toussaint (Donna Rosewood) Domenick Lombardozzi (Captain Ira Hornstock) Nicole Ari Parker (Kat) Originaltitel: Rosewood Regie: Eric Laneuville Drehbuch: Nkechi Okoro Kamera: Michael Negrin Musik: Gabriel Mann Altersempfehlung: ab 12