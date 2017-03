ZDFinfo 22:30 bis 23:10 Dokumentation Der Mann, der die Welt rettete Das Geheimnis der Kuba-Krise GB 2012 Stereo 16:9 Merken Ende 1962 hält die Welt den Atem an: In der Kuba-Krise stehen sich sowjetische und US-amerikanische Atomraketen gegenüber. Die Mächtigen auf beiden Seiten haben ihre Finger am Abzug. Doch wer verhinderte damals den möglichen Ausbruch eines dritten Weltkrieges? Es war ein einzelner Mann: der russische Marineoffizier Wassili Archipow. Seine Weigerung, einen nuklearen Torpedo abzufeuern, rettete wohl die Welt. Archipows Witwe erinnert sich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Man Who Saved the World Regie: Nick Green