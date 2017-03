NDR 22:00 bis 23:30 Krimi Tatort Großer schwarzer Vogel D 2014 Untertitel HDTV Merken Der bekannte Berliner Radiomoderator Nico Lohmann und seine schwangere Freundin Anne sollten Opfer einer Briefbombe werden. Sie verfehlt die beiden, aber ein kleiner Junge stirbt, weil er im falschen Moment am falschen Ort war: Er hatte im Treppenhaus vor Lohmanns Wohnung Ball gespielt. Die Kommissare Ritter und Stark recherchieren zuerst unter den Anrufern von "Nicos Nacht" und stoßen auf Petra Piwek, die ihren gewalttätigen Mann auf den Rat von Nico hin verlassen hat. Heiner Piwek stellt fortan Nico nach. Ritter und Stark finden aber auch Ungereimtheiten in Lohmanns Lebenslauf: Der ehemalige Leistungsschwimmer, der von seinem Vater Hans Lohmann mit aller Härte trainiert wurde, war vor einigen Jahren in einen schweren Autounfall verwickelt und beendete danach seine Sportlerkarriere. Auf der Suche nach einem Motiv ermitteln die Kommissare auch bei Nicos Exfreundin Henriette, von der sich Nico damals trennte. Der Leidtragende des Unfalls war Ulrich Kastner, dessen Frau und kleine Tochter kamen dabei ums Leben. Er ist auch heute noch überzeugt, dass seine Frau den Unfall nicht verursacht hat. Damals hatte der Kriminalbeamte Karl Vornier den Fall untersucht. Auf Ritters und Starks Drängen hin, bestätigt er, dass der Unfall nie richtig aufgeklärt wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dominic Raacke (Hauptkommissar Till Ritter) Boris Aljinovic (Hauptkommissar Felix Stark) Sven Brormann (Polizist aus Werder) Florian Panzner (Nico Lohmann) Klara Manzel (Anne Kröber) Hans Uwe Bauer (Hans Lohmann) Julia Koschitz (Henriette) Originaltitel: Tatort Regie: Alexander Dierbach Drehbuch: Titus Selge, Jochen Greve, Britta Stöckle Kamera: Markus Schott Musik: Sebastian Pille