ZDF neo 22:30 bis 23:15 Mysteryserie Outcast Die falsche Seite USA 2016 Mark unterstützt Kyle bei der Suche nach Allison. Reverend Anderson hat derweil Probleme mit der Kirchengemeinde, die ihn seines Amtes entheben will. Die Bemühungen des Reverend, dies zu verhindern, enden jedoch in einer großen Auseinandersetzung. Ausgerechnet Sindey hat es geschafft, den Kirchenrat für sich zu gewinnen. Mark und Megan nähern sich währenddessen wieder an, doch dann passiert etwas Schreckliches. Die Folgen der Serie "Outcast" sind nach der jeweiligen Ausstrahlung in ZDFneo über die funk App von ARD und ZDF online verfügbar. Schauspieler: Patrick Fugit (Kyle Barnes) Philip Glenister (Reverend Anderson) Wrenn Schmidt (Megan Holter) David Denman (Mark Holter) Reg E. Cathey (Chief Giles) Melinda McGraw (Patricia) William Betsill (Tommy) Originaltitel: Outcast Regie: Howard Deutch Drehbuch: Robert Kirkman, Adam Targum Musik: Atticus Ross, Leopold Ross, Claudia Sarne Altersempfehlung: ab 16