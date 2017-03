History 22:45 bis 23:35 Dokumentation Doomsday - Countdown zur Apokalypse Mega-Eruption USA 2016 Stereo 16:9 Merken Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit lässt eine vulkanische Mega-Eruption die Erdoberfläche bersten. Explosive Schockwellen zerreißen Gebäude, geschmolzenes Gestein überflutet die Städte und ein ohrenbetäubendes Geräusch umrundet die Erde: ein schlechter Tag für den Planeten. Und es wird noch schlimmer, als vulkanisches Gas das Sonnenlicht blockiert, Nahrungsketten zusammenbrechen und eine Hungersnot die Zukunft der Menschheit bedroht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Doomsday: 10 Ways the World Will End