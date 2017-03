Niederlande 1 22:20 bis 23:00 Sonstiges De Rijdende Rechter Alle hegjes op een stokje NL 2017 HDTV Merken "Buurvouw, zal ik u even insmeren? " Volgens mevrouw Kumutat krijgt ze dit te horen als buurman Buis over de schutting hangt en naar haar zit te gluren. Kumutat denkt dat Buis zelfs zo ver gaat om haar te bespieden dat hij afluisterapparatuur heeft geplaatst. En daarom besluit de familie Kumutat om twee mooie leibeuken tegen de erfgrens te planten zodat de buurman uit het zicht is. Meneer Buis vindt gluren en afluisteren totale onzin, dat zou hij nooit doen. Hij eist dan ook dat de bomen verwijderd worden. Ze staan veel te dicht bij de erfgrens en er komt troep vanaf en dat valt in zijn tuin. In Google-Kalender eintragen Moderation: Jetske van den Elsen Originaltitel: De Rijdende Rechter