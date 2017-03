Syfy 22:40 bis 23:30 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Die Invasion (1) USA 1998 Stereo 16:9 Merken Nachdem Daniel die Oberfläche eines Spiegels berührt hat, gelangt er in eine andere Realität. Der Planet sieht zwar wie die Erde aus, aber es gibt erschreckende Unterschiede. In der Parallelwelt haben die Goa'Uld mit massiven Attacken fast die ganze Menschheit ausgelöscht. Dabei ist auch Teal'C an der Zerstörung der Erde maßgeblich beteiligt und kann von Daniel nicht aufgehalten werden. Im letzten Moment gelingt es ihm fliehen und in seine eigene Realität zurückkehren, um die anderen vor der drohenden Invasion zu warnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jack O'Neill) Michael Shanks (Daniel Jackson) Amanda Tapping (Captain Samantha Carter) D. Christopher Judge (Teal'C) Don Davis (General Hammond) Elizabeth Hoffman (Dr. Catherine Langford) Gary Jones (Sgt. Walter Harriman) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: David Warry-Smith, Martin Wood Drehbuch: Brad Wright, Jonathan Glassner, Robert C. Cooper Kamera: Peter F. Woeste Musik: Richard Band, Joel Goldsmith, Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 12