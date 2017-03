FOX 22:25 bis 23:15 Serien Mad Men Folge: 80 Ein Arbeitstag USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Am Valentinstag bekommt Peggy einen Blumenstrauß ins Büro geschickt. Sie ist sich sicher, dass der nur von Ted sein kann, und lässt ihm durch ihre Sekretärin eine Nachricht zukommen. Pete versucht derweil, an der Westküste beruflich und auch privat voranzukommen. Der große Etat eines Autoherstellers kommt ihm da sehr gelegen. Doch leider bremst die Geschäftsführung ihn aus. Joan sieht sich gezwungen einzugreifen, als die Konflikte zwischen Lou und Peggy überhand nehmen. Sally kommt dahinter, dass ihr Vater Don seine Arbeit verloren hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Hamm (Don Draper) Christina Hendricks (Joan Harris) Elisabeth Moss (Peggy Olson) Vincent Kartheiser (Pete Campbell) John Slattery (Roger Sterling) Kiernan Shipka (Sally Draper) Kevin Rahm (Ted Chaough) Originaltitel: Mad Men Regie: Michael Uppendahl Drehbuch: Jonathan Igla, Matthew Weiner Kamera: Don Devine Musik: David Carbonara Altersempfehlung: ab 12