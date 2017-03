ProSieben 22:35 bis 00:40 Thriller The Box USA 2009 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nervenkitzel mit Cameron Diaz: Die Familie von NASA-Techniker Arthur Lewis steckt in finanziellen Nöten. Eines Morgens steht eine Box mit einem roten Knopf vor ihrer Tür - dabei liegt eine Nachricht, die den Besuch eines gewissen Mr. Steward ankündigt. Der taucht am nächsten Tag auf und erklärt den Lewis', dass sie eine Million Dollar bekommen, wenn sie binnen der nächsten 24 Stunden den Knopf der Box drücken. Jedoch: Wenn sie das tun, stirbt irgendwo auf der Erde ein Mensch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cameron Diaz (Norma Lewis) James Marsden (Arthur Lewis) Frank Langella (Arlington Steward) James Rebhorn (Norm Cahill) Holmes Osborne (Dick Burns) Sam Oz Stone (Walter Lewis) Gillian Jacobs (Dana) Originaltitel: The Box Regie: Richard Kelly Drehbuch: Richard Kelly Kamera: Steven Poster Musik: Win Butler, Régine Chassagne, Owen Pallett Altersempfehlung: ab 16