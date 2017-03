TF1 22:55 bis 00:05 Sonstiges Section de recherches Jeu de dupes F 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Coup de fil à la Section de recherches : une jeune femme, séquestrée dans un coffre de voiture, appelle au secours. Une course contre la montre s'engage pour localiser et retrouver le véhicule. Le portable de la victime est encore allumé. Mais à l'arrivée des enquêteurs, il est trop tard : la jeune femme est morte. Elle a été tuée par un violent coup asséné à la tête. Mais une seconde jeune femme se trouve à ses côtés dans le coffre, encore vivante. Il s'agit de sa femme de ménage. Parallèlement, Nadia accepte de rejoindre l'équipe dirigée par Martin à Nice... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Xavier Deluc (Martin Bernier) Franck Sémonin (Lucas Auriol) Chrystelle Labaude (Nadia Angeli) Julie Fournier (Roxane Janin) Christian Vadim (le procureur Thierry Calvi) Stéphane Soo Mongo (Alex) Félicité Chaton (Vicky) Regie: Eric Le Roux Drehbuch: Dominique Lancelot Musik: Guillaume De La Chapelle