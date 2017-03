France 3 22:25 bis 00:00 Sonstiges Les enquêtes de Morse De père en fils GB 2013 Stereo 16:9 Merken L'agent Morse, toujours assigné aux procès-verbaux, enquête sur un accident avec délit de fuite qui a coûté la vie à un éminent professeur d'Oxford. Il apprend bientôt que la victime était en désaccord avec ses pairs concernant la vente d'un terrain universitaire à une société d'exploitation travaillant pour le compte de la mairie. L'enquête se complique lorsqu'apparaît le nom de Vic Kasper, gangster de l'Est londonien et ennemi juré de l'inspecteur Thursday. Ce dernier est persuadé que son rival est impliqué dans l'affaire. D'anciennes querelles refont surface. De son côté, Morse retourne dans sa région natale du Lincolnshire pour rendre visite à son père, mourant... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shaun Evans (Endeavour Morse) Paul Venables (Alistaire Coke Norris) Sara Vickers (Joan Thursday) Clive Wood (Vic Kasper) Guy Williams (Jolyon Frobisher) Jamie Glover (Ian Kern) Sean Rigby (Jim Strange) Originaltitel: Endeavour Regie: Colm McCarthy Drehbuch: Russell Lewis, Colin Dexter Musik: Barrington Pheloung