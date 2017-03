France 2 22:55 bis 23:50 Sonstiges Caïn Caïn et Abel F 2014 16:9 HDTV Merken Un jeune femme affreusement mutilée gît sur l'autel d'une petite chapelle. Le meurtre, fort en symboles, ressemble étrangement aux crimes commis par Emmanuel Pasquet, un tueur en série démoniaque, aussi appelé "l'Inquisiteur". Le meurtrier a-t-il frappé de nouveau - Fred Caïn, perplexe, sent pourtant que cette scène sanglante est l'oeuvre d'un copycat. Et pas n'importe lequel : le mari de la victime, également l'un de ses vieux amis, soutien infaillible lorsqu'il avait perdu ses jambes. Le capitaine doit-il faire confiance à celui qui l'a aidé pendant ses longues et douloureuses semaines de réeducation - L'affaire prend vite une tournure personnelle... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruno Debrandt (Caïn) Julie Delarme (Lucie) Frédéric Pellegeay (Moretti) Anne Suarez (Gaëlle) Smadi Wolfman (Docteur Stunia) Mourad Boudaoud (Borel) Edouard Montoute (Patrick Libansky) Originaltitel: Caïn Regie: Bertrand Arthuys Drehbuch: Gérard Carré, Caroline Van Ruymbeke Musik: Arno Alyvan