RTL II 22:05 bis 23:55 Horrorfilm Nightmare on Elm Street USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Nach und nach wird eine Gruppe von Jugendlichen in ihren Träumen von einem narbengesichtigen Mann mit Klingen-Händen heimgesucht. Solange sie wach bleiben, können sie einander beschützen, doch sobald sie einschlafen, sind sie Monster hilflos ausgeliefert. Nach dem Tod ihrer Freunde beginnt Nancy zu recherchieren, welche Gemeinsamkeiten sie mit den anderen in der Vergangenheit verbunden hat. Dabei stellt sie fest, dass sie alle dieselbe Vorschule besucht hatten, in der es einen Gärtner namens Fred Krueger gegeben hat. Dieser soll sich an einer ganzen Reihe von Kindern - darunter auch Nancy - vergangen haben. Die Eltern der missbrauchten Kinder haben damals ihn aufgespürt und bei lebendigem Leib verbrannt. Nun sinnt Freddy Krueger aus dem Jenseits auf Rache. Doch will Nancy einen Killer aufhalten, der nur in ihren Träumen existiert? Schauspieler: Jackie Earle Haley (Freddy Krueger) Rooney Mara (Nancy) Kyle Gallner (Quentin) Katie Cassidy (Kris) Thomas Dekker (Jesse) Kellan Lutz (Dean) Clancy Brown (Alan) Originaltitel: A Nightmare on Elm Street Regie: Samuel Bayer Drehbuch: Wesley Strick, Eric Heisserer Kamera: Jeff Cutter Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 16